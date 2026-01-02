Menu Rechercher
Ligue 1

Le PSG va présenter tous ses trophées de 2025 contre le PFC

Par Kevin Massampu
1 min.
Cérémonie du PSG @Maxppp
PSG Paris FC
Le Paris Saint-Germain a marqué l’histoire du football français et européen en 2025, avec six trophées à la clé. Vainqueurs du Trophée des Champions, de la Ligue 1, de la Coupe de France, de la Ligue des Champions, de la Supercoupe d’Europe et de la Coupe Intercontinentale, les Parisiens attaquent 2026 avec la même faim. Pour leur première sortie, ils recevront leurs voisins du Paris FC, au Parc des Princes, dimanche (20h45).

À l’issue d’un derby, le club de la capitale mettra encore une fois en avant les trophées glanés tout au long de l’année passée. « Découvrez l’ensemble des trophées remportés en 2025 à l’issue du derby face au PFC », a annoncé le club francilien sur son compte officiel X.

