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Serie A

Serie A : Naples arrache la victoire face à l’AC Milan

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Kevin De Bruyne sous les couleurs du Napoli @Maxppp
Naples 1-0 Milan

Ce lundi soir, la Serie A nous offrait un choc pour la deuxième place avec l’affrontement entre Naples et l’AC Milan. En cas de victoire à domicile, les Partenopei avaient l’opportunité de chiper la place de dauphin de l’Inter à leur adversaire du soir. Après une rude bataille face à des Milanais accrocheurs à défaut d’être inspirés, la mission a été réussie pour le club de Campanie.

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En effet, après un premier acte assez soporifique malgré quelques situations de part et d’autre, le rythme s’est accéléré au retour des vestiaires. Finalement, le Napoli a su accélérer au meilleur des moments. Trouvé sur un centre d’Olivera mal repoussé par De Winter, Politano - entré en jeu quelques minutes avant - a envoyé une volée puissante au fond des filets (1-0, 80e). Un but suffisant pour Naples, qui s’impose sur la plus petite des marges et remonte donc à la deuxième position du classement.

Pub. le - MAJ le
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