La fédération allemande annonce le départ de Julian Nagelsmann et des négociations avec Jürgen Klopp !

Julian Nagelsmann n’est plus le sélectionneur de l’Allemagne. Sous contrat jusqu’en 2028, le jeune technicien de 38 ans savait qu’il lui serait très difficile de résister au nouveau fiasco de la Nationalmannschft en Coupe du Monde. Après les éliminations précoces lors des éditions 2018 et 2022, Nagelsmann avait pour mission de redorer le blason des quadruples champions du monde aux États-Unis. Malheureusement pour l’ancien entraîneur du Bayern Munich, l’Allemagne n’a pas été capable de passer l’obstacle paraguayen en seizièmes de finale. Son départ était donc devenu inéluctable, d’autant que la fédération allemande (DFB) l’a incité à démissionner. C’est chose faite.

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«Les représentants des actionnaires et le conseil de surveillance de la DFB GmbH & Co. KG ont décidé aujourd’hui à l’unanimité, sur proposition du président de la DFB, Bernd Neuendorf, de mettre fin immédiatement au contrat de Julian Nagelsmann, sélectionneur de l’équipe nationale . Ce dernier avait déjà sollicité sa démission la veille, lors d’une réunion confidentielle avec la direction de la fédération, suite au résultat décevant de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Sa demande a été acceptée par les représentants des actionnaires et le conseil de surveillance. Outre le sélectionneur national Julian Nagelsmann, ses deux adjoints, Benjamin Glück et Benjamin Hübner, quitteront également la DFB. La DFB tient à leur exprimer sa sincère gratitude pour leur engagement», peut-on lire dans le communiqué publié par la DFB.

Klopp est chaud pour succéder à Nagelsmann

«J’ai beaucoup réfléchi ces derniers jours, depuis notre élimination, et j’ai consulté des personnes de confiance, tant à titre personnel qu’au sein de la fédération. La décision a été extrêmement difficile à prendre. Ma priorité absolue a toujours été la réussite de l’équipe. Après une telle déception, elle mérite un nouveau départ. Je tiens à remercier mon staff technique, l’équipe de soutien et tous les membres de la fédération qui nous ont épaulés, et plus particulièrement les joueurs avec lesquels j’ai eu le privilège de travailler. Un merci tout spécial va également aux supporters. Vous nous avez portés, vous nous avez fait confiance, vous nous avez donné de l’énergie, même dans les moments difficiles. C’est un véritable crève-cœur de vous avoir déçus et de ne pas avoir pu vous offrir d’autres soirées mémorables lors de cette Coupe du Monde. Vous méritiez tellement mieux », a déclaré Nagelsmann.

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Nagelsmann parti, la DFB doit se trouver un nouveau sélectionneur. Pour les médias allemands, un candidat est tout trouvé : Jürgen Klopp. Engagé auprès de Red Bull, l’ancien coach de Liverpool est chaud à l’idée de retrouver un poste d’entraîneur. Ce que la DFB a confirmé sur son site officiel. «Concernant la nomination d’un nouvel entraîneur, la direction de la DFB va s’entretenir avec Jürgen Klopp. Ce dernier a déjà fait part de son intérêt pour le poste.» Deux ans après son départ de Liverpool, Klopp est bien parti pour retrouver une équipe.