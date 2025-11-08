OM - Brest : les compositions officielles

La 12ème journée de Ligue 1 se poursuit et l’OM reçoit le Stade Brestois à l’Orange Vélodrome (coup d’envoi 17h00, un match à suivre sur FM). Dans le dur avec une seule victoire lors des cinq derniers matches toutes compétitions confondues, Marseille demeure 2ème de Ligue 1 avec 22 points, deux de moins que le PSG attendu à Lyon dimanche. En cas de succès, les Olympiens pourraient donc prendre provisoirement la tête. En face, les Bretons vont mal. 13e de L1, Brest n’a pris que trois points lors des cinq dernières journées.

Pour cette rencontre, De Zerbi est toujours privé de Balerdi, Gouiri, Medina et Traoré. Suspendu lors de la défaite de l’OM face à l’Atalanta en Ligue des champions (0-1), Emerson fait son retour à gauche de la défense dans un 4-2-3-1. Pavard accompagne Aguerd dans la charnière avec Murillo à droite. Hojbjerg et Vermeeren sont titulaires au milieu alors que Aubameyang, préféré à Vaz, débute en pointe avec Angel Gomes, Greenwood et Paixao en soutien. En face, seul Doumbia manque à l’appel côté Eric Roy. Le capitaine Chardonnet forme la charnière avec Coulibaly dans le 4-2-3-1 breton. Chotard et Magnetti sont alignés dans l’entrejeu alors que Baldé, Del Castillo et Mboup vont épauler Ajorque devant.

Les compositions officielles :

OM : Rulli - Murillo, Pavard, Aguerd, Emerson - Hojbjerg, Vermeeren - Greenwood, Angel Gomes, Paixao - Aubameyang.

Brest : Majecki - Lala, Chardonnet, Coulibaly, Locko - Chotard, Magnetti - Baldé, Del Castillo, Mboup - Ajorque.