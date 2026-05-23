CdM 2026 : Marcus Rashford envoie une pique à Man United

Vendredi, Thomas Tuchel a dévoilé sa liste pour la Coupe du Monde 2026. Il a fait de nombreux déçus, dont Harry Maguire, Trent Alexander-Arnold, Phil Foden ou encore Cole Palmer. Marcus Rashford (28 ans), lui, est dans le camp des joueurs heureux. Il est bien présent parmi les 26.

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Sur Instagram, l’attaquant actuellement à Barcelone a publié un message. « Remerciements spéciaux à Unai Emery, Hansi Flick, Thomas Tuchel, Aston Villa, Barcelone et l’Angleterre pour avoir cru en moi quand les choses se sont corsées.» L’Anglais n’a pas mentionné Manchester United, club auquel il appartient toujours et avec lequel les choses se sont gâtées. La rancune est tenace.