Globe Soccer Awards : Robert Lewandowski joueur de l'année, Cristiano Ronaldo joueur du siècle

S'il n'y a pas de Ballon d'Or cette année, on a tout le même droit à d'autres distinctions individuelles, à l'image des Globe Soccer Awards, qui récompensent les meilleurs acteurs de la planète foot sur l'année 2020... mais aussi sur le siècle actuel, aussi curieux que cela puisse paraître. Sans trop de surprise, l'attaquant du Bayern Robert Lewandowski a été élu joueur de l'année qui se terminera dans quelques jours. Son club, qui a tout raflé en Allemagne et en Europe, a également été sacré club de l'année au cours de cette même cérémonie, qui s'est déroulée à Dubaï.

La suite après cette publicité

🏆 🇵🇱 ROBERT LEWANDOWSKI presented with the ⁣PLAYER OF THE YEAR 2020⁣ Globe Soccer Award ⁣⁣⁣⁣#Lewandowski #RL9 #TikTok #globesoccer @lewy_official @dubaisc @fcbayern @pzpn_pla pic.twitter.com/qHcN2qnySw