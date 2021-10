Serie A : première victoire de la saison pour la Salernitana face au Genoa

Duel du bas de tableau ce samedi en Serie A. La Salernitana recevait le Genoa, un promu dernier du championnat italien et toujours à la recherche de sa première victoire cette saison, après avoir enchaîné un match nul et cinq défaites. Les Rossoblu quant à eux étaient 16e au coup d'envoi avec cinq points et restaient sur un match nul spectaculaire face à l'Hellas Vérone (3-3). Ribéry était titulaire dans le onze de départ de la Salernitana, tout comme Sirigu du côté du Genoa. Aucune des deux équipes ne parvenait à faire la différence dans une première mi-temps équilibrée et les deux équipes retournaient aux vestiaires dos à dos (0-0).

Il fallait attendre la seconde période pour voir une formation prendre les devants. Sur corner, Djuric s'élevait plus haut que tout le monde et trompait Sirigu d'une tête légèrement déviée par un défenseur adverse (1-0, 66e) pour donner l'avantage au club de Salerne. Di Tacchio était proche de faire le break, mais sa frappe finissait sur le poteau (71e). Les promus tenaient finalement ce résultat jusqu'au bout et remportaient leur première victoire de la saison (1-0), malgré la pression mise par les Rossoblu. Grâce à ce succès, Ribéry et ses coéquipiers passent devant Cagliari au classement, qui a fait match nul vendredi face à Venise (1-1), et reviennent à un point de leur adversaire du jour. Lors de la prochaine journée, la Salernitana ira à La Spezia, tandis que le Genoa accueillera Sassuolo.

