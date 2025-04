ASSE-OL : le communiqué de la FFF

Si l’AS Saint-Étienne a remporté le derby face à l’Olympique Lyonnais (2-0), les Verts ne fanfaronnent pas, bien conscients que le jet de projectile sur l’arbitre assistant Mehdi Rahmouni pourrait lui coûter très cher. En attendant de connaître le verdict de la commission de discipline, la FFF est rapidement sortie du silence hier soir.

«La FFF condamne avec fermeté l’agression intolérable dont a été victime l’arbitre assistant du match entre l’AS Saint-Étienne et l’Olympique Lyonnais, ce dimanche 20 avril 2025, au stade Geoffroy-Guichard. La Fédération exprime sa solidarité envers Mehdi Rahmouni et l’ensemble du corps arbitral qui vient de subir deux attaques de ce genre dans le week-end, après celle perpétrée à l’occasion de Quevilly Rouen Métropole - FC Rouen, en National. Il est insupportable d’atteindre à l’intégrité physique et morale des arbitres qui méritent respect et considération. La FFF appelle l’ensemble des acteurs du football à un comportement éthique et responsable», a indiqué la fédération dans un communiqué.