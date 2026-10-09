PSG : Jérôme Rothen s’en prend à Luis Enrique pour Dembélé

Ousmane Dembélé ne sera pas disponible ce week-end avec le PSG pour la réception du Mans samedi soir (20h45). Après la trêve internationale, où il a été beaucoup sollicité en équipe de France, son club lui a donné quelques jours supplémentaires, au même titre que Nuno Mendes. Cette mise au repos peut étonner étant donné qu’il s’agit déjà de la deuxième depuis le début de la saison. La situation interroge sur la véritable forme du Ballon d’Or, dont le début de saison est en dent de scie. Il a par exemple déçu avec les Bleus mais cela n’a pas empêché Luis Enrique de prendre sa défense, et même de l’avoir trouvé «très bon». Un discours que n’accepte pas Jérôme Rothen sur RMC. Le consultant a critiqué l’entraîneur parisien qui selon lui masque la vérité.

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«Quand tu es joueur, comme Ousmane Dembélé, est-ce que vous pensez qu’il a besoin d’entendre que son coach en sélection est content, que Luis Enrique le trouve brillant, réagit l’ancien milieu de terrain. Dès l’échauffement, tu sens si tu es concerné et que tu vas faire un bon match. Certainement qu’Ousmane souffre de pleins de choses en ce moment. Il faut reconnaître que le début de saison est raté avec le PSG et pas à la hauteur de son talent. Les quatre matchs avec l’équipe de France ne sont pas du tout à la hauteur de ce qu’il pourrait faire. Il est quand même Ballon d’Or.» Rothen ne semble pas comprendre la position jusqu’au-boutiste de l’Asturien. «Je ne suis pas définitif car je crois en lui. La période est compliquée pour lui (…) Dites-nous la vérité. Si Luis Enrique ou Zinédine Zidane disent : "il a joué, il y a des choses positives et des choses qui n’ont pas été mais on corrigera sur le prochain rassemblement". Est-ce grave? Arrêtez de faire passer ces messages de protéger les joueurs. Qu’est-ce que tu protèges?»