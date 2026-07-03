Accord entre Saint-Etienne et Sarpsborg pour Mamour Ndiaye

Un concurrent va débarquer dans la surface de réparation de Gauthier Larsonneur. Selon nos informations, un accord a été trouvé entre l’AS Saint-Étienne et Sarpsborg 08 pour le transfert de Mamour Ndiaye (20 ans) à hauteur 1,5 M€ plus des bonus. Arrivé de l’académie Oslo de Dakar en février 2024, le gardien est encore sous contrat avec le club norvégien jusqu’en décembre 2027. Nous vous avions révélé l’intérêt des Verts il y a quelques jours.

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L’international U20 sénégalais (4 sélections) est parvenu à s’installer comme titulaire. En 43 matchs, il s’est même distingué auprès de certains recruteurs, qui voient en lui une belle marge de progression. Le portier est également séduit à l’idée de rejoindre un club prestigieux, même si celui-ci est en Ligue 2, et même s’il va devoir se bagarrer pour obtenir du temps de jeu.