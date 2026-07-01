Marco Palestra s’engage à Chelsea

Chelsea lance enfin son mercato. En effet, le club londonien a annoncé la signature de Marco Palestra, en provenance de l’Atalanta. Prêté à Cagliari lors de l’exercice 2025-2026, le latéral droit de 21 ans s’est révélé en Serie A avec 37 rencontres disputées et un but inscrit, au point d’être élu meilleur défenseur du championnat italien. International italien (2 sélections), le natif de Buccinasco s’est engagé jusqu’en 2033.

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« Chelsea a le plaisir d’annoncer la signature de l’international italien Marco Palestra, en provenance de l’Atalanta, club de Serie A », a indiqué le club dans un communiqué. « De nombreux facteurs m’ont convaincu de rejoindre Chelsea, l’un des meilleurs clubs au monde. Je suis très impatient de commencer. J’ai ressenti cette énergie dès le premier jour où Chelsea m’a voulu. Xabi Alonso ? Il m’a expliqué comment il souhaitait que nous jouions, ce qui est passionnant, et nous sommes impatients de disputer la Premier League », s’est quant à lui réjoui le nouveau pensionnaire de Stamford Bridge.

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Une recrue à 55 M€

Longtemps courtisé par l’Inter Milan, le désormais ex-joueur de l’Atalanta a finalement snobé les champions d’Italie en titre qui voulaient en faire le remplaçant de Denzel Dumfries, parti au Real Madrid. Pour l’arracher in extremis aux Interistes, Chelsea a déboursé près de 55 millions d’euros.

Our newest addition has arrived. 👋 pic.twitter.com/46fw9snyWq — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 1, 2026

Reste désormais à savoir quel rôle occupera Marco Palestra sous les ordres de Xabi Alonso. Si l’Italien débarque avec le statut de grand espoir, son arrivée pourrait rapidement prendre une autre dimension. Comme nous vous le révélions dimanche, Malo Gusto a donné son accord à Manchester City pour un transfert dès cet été. En cas de départ de l’international français (14 sélections), Chelsea tiendrait déjà son successeur au poste de latéral droit.