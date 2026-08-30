Tottenham a trouvé un accord pour Iliman Ndiaye et continue son mercato XXL !

Tottenham tient son nouveau renfort offensif. Selon The Athletic, les Spurs ont trouvé un accord de principe avec Everton pour le transfert d’Iliman Ndiaye. L’opération reste encore soumise à l’accord contractuel avec le joueur ainsi qu’à sa visite médicale, mais le Sénégalais se rapproche sérieusement de Londres. Dans le même temps, Richarlison va effectuer le chemin inverse et retrouver Everton, même si les deux opérations sont indépendantes et ne sont pas liées entre elles.

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Cette arrivée pourrait permettre à Tottenham de compléter la profonde refonte de son secteur offensif. Après avoir manqué Cody Gakpo, finalement proche de Manchester City, le club londonien s’est rapidement tourné vers Ndiaye, qui avait refusé plusieurs propositions de prolongation de la part des Toffees malgré un contrat courant encore jusqu’en 2029. Le Sénégalais, dans le viseur de City ces derniers jours, a débuté les trois premières rencontres d’Everton et a délivré une passe décisive lors de la victoire inaugurale face à Crystal Palace. Il avait rejoint le club anglais à l’été 2024 en provenance de l’OM, contre environ 20 M€ bonus compris, et s’est depuis imposé comme un élément important dans le secteur offensif.

L’OM peut se frotter les mains

Une future revente d’Everton qui ne laissera d’ailleurs pas Marseille indifférent. Au moment de la vente de Ndiaye, l’OM avait négocié 10 % sur la plus-value réalisée par Everton lors d’un éventuel futur transfert. Si l’opération avec Tottenham se confirme pour un joli montant, le club phocéen touchera donc une belle somme qui fera du bien aux finances du club. Une petite consolation pour Marseille, qui pourrait ainsi profiter indirectement de la nouvelle envolée de son ancien attaquant.

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Pour Tottenham, cette opération s’inscrit surtout dans un mercato complètement fou sous Roberto De Zerbi. Les Spurs ont déjà dépensé plus de 500 M€ cet été pour remodeler leur équipe et ont frappé très fort avec plusieurs arrivées majeures, à l’image de Sandro Tonali, Savinho ou encore Omar Marmoush. Ndiaye pourrait donc devenir la nouvelle pièce offensive de cette impressionnante armada londonienne, aux côtés notamment de Dominic Solanke, Mohammed Kudus et Mathys Tel. Avec ce recrutement XXL, Tottenham affiche clairement ses ambitions et veut offrir à De Zerbi un effectif capable de jouer les premiers rôles.