Lens-FC Séville, le tournant de la saison lensoise !

Le RC Lens a son destin entre les pieds. Une victoire, ou un nul, contre le FC Séville, et le club nordiste s’ouvre les portes de la Ligue Europa, après avoir rêvé crânement à celles des 8es de finale de la Ligue des Champions. La claque face à Arsenal a remis les Sang-et-Or sur terre, mais une qualification pour les barrages de la Ligue Europa serait une belle consolante pour les hommes de Franck Haise.

Lens a les cartes en main

Qui aurait pu prédire que Lens serait d’ailleurs encore en course pour rester en Europe en voyant son groupe de Ligue des Champions ? Entre le cador Arsenal et les habitués de la scène européenne que sont le PSV Eindhoven et le FC Séville, il y avait du souci à se faire. Mais Lens a su jouer sa carte, avec un succès de prestige contre Arsenal. La double confrontation contre le club néerlandais lui aura été fatale.

Heureusement, le stade Bollaert-Delelis va pouvoir vibrer une ultime fois, avec la réception du FC Séville. Le club espagnol vit une saison compliquée, entre résultats catastrophiques (deux victoires en Liga seulement, aucune en Ligue des Champions), gouffre économique et crise de gouvernance. Le niveau de confiance est au plus bas avant de jouer cette ultime journée de la phase de poules.

Une belle fête à Bollaert-Delelis

Le RC Lens de son côté éprouve un peu de fatigue, alors que la trêve hivernale se rapproche et que les organismes sont entamés. Le match nul à Montpellier le weekend dernier a été arraché de haute lutte. A domicile, la dernière défaite remonte au 16 septembre, en Ligue 1 contre Metz. Une éternité. Et justement, il ne faudra pas perdre face au FC Séville pour poursuivre l’aventure européenne. Devant ses supporters déchaînés, le RC Lens s’avance en favori.

