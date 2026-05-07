Real Madrid : Valverde forfait contre le Barça après sa bagarre avec Tchouameni

Une bagarre lourde de conséquences. Comme le révèle El Chiringuito ce jeudi soir, Federico Valverde ne devrait pas être en mesure de tenir sa place dimanche lors du Clasico. Le milieu de terrain uruguayen a passé des examens après sa bagarre avec Aurélien Tchouameni, et les résultats laissaient peu de place à l’optimisme, alors que le joueur a terminé à l’hôpital après avoir chuté au sol lors de l’affrontement.

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Dans tous les cas, on voit difficilement comment le joueur aurait pu participer à la rencontre sans être sanctionné par le Real Madrid. Ce soir, le club madrilène a d’ailleurs annoncé l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’égard de ses deux joueurs. Des sanctions pourraient tomber assez vite.