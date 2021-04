Les clubs membres de la Super League pourront finir leur campagne européenne cette année !

La suite après cette publicité

L’annonce des douze gros clubs européens de créer une Super League a eu l’effet d’une bombe. Surtout à l’UEFA qui a aussitôt annoncé vouloir sanctionner les clubs membres de cette nouvelle compétition. Si certaines rumeurs annonçaient que les clubs qualifiés en demi-finale de C1 et C3 seraient disqualifiés, il n’en est rien.

Selon les informations de Marca, la Ligue des champions et la Ligue Europa, qui ont déjà commencé se termineront comme prévu et les clubs qui ont donc rejoint le projet de Super League pourront continuer à jouer. Pas moins de cinq des clubs fondateurs de la Super League étaient en demi-finale cette saison (le Real Madrid, Chelsea, Manchester City, Arsenal et Manchester United sans compter possiblement le PSG).