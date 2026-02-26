Les justifications lunaires du supporter madrilène qui a fait un salut nazi

Nouvelle polémique dans le monde du football. Cette fois, un supporter du Real Madrid a été filmé en train de faire des saluts nazis par la réalisation du match entre les Merengues et Benfica, mercredi soir. Ce qui a poussé le Real Madrid à réagir au quart de tour avec un communiqué officiel publié dans la nuit, annonçant des mesures à venir.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, il a tenu à s’expliquer et le moins que l’on puisse dire, c’est que ses justifications sont lunaires. « Quand je vais voir le foot, je fais comme ça, d’autres jours je fais ci, je fais ça… Parfois je me mets la main sur les couilles, d’autre fois dans le cul. Les gens me crucifient déjà. Je suis tranquille, ma conscience est tranquille. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Mais m’affilier à un groupe nazi… Je suis désolé, mais je ne vais pas tolérer ça. J’ai adopté deux noirs, Kalu et Abdu. Vous pouvez les appeler. Personne n’aime plus les PDs que moi, un homosexuel m’a marié. C’est ça un nazi ? Nazi, je pensais que c’était une marque de gin », a-t-il indiqué. Drôle d’explications…