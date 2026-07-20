Coupe du Monde 2026 : un enfant de 13 ans est mort lors des célébrations du sacre de l’Espagne

Les célébrations du sacre mondial de l’Espagne ont été endeuillées par un terrible accident à la Ciudad Rodrigo, dans la province de Salamanque. D’après la Cadena SER, l’effondrement d’une fontaine située sur la Glorieta del Árbol Gordo s’est produit vers 00h33, alors que plusieurs supporters étaient rassemblés pour fêter le titre de la Roja. Les secours, rapidement alertés, ont mobilisé la police locale, la Garde civile, les pompiers ainsi que les équipes médicales de Sacyl.

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Deux personnes ont été prises en charge après l’incident et transportées vers le centre de santé de Ciudad Rodrigo. L’une d’elles, un garçon de 13 ans, n’a malheureusement pas pu être sauvée et est décédée sur place. L’état de santé de la seconde personne blessée n’a pas encore été précisé. Face à ce drame, un groupe de soutien psychologique spécialisé a également été activé afin d’accompagner les proches de la victime. Les circonstances exactes de l’effondrement restent encore à déterminer.