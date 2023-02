OL : Laurent Blanc se prononce sur OM-PSG

La suite après cette publicité

Laurent Blanc connaît bien l’OM et le PSG. L’ancien défenseur central a porté les couleurs du premier (1997-1999), puis entraîné le second un peu plus tard (2013-2016). Il connaît bien ce genre de rencontre souvent très animée. Aujourd’hui coach de l’OL, il n’a pourtant pas échappé à la question de comment il voyait ce Classique de dimanche soir (20h45) au Vélodrome.

