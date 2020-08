L'AS Monaco sur le point de boucler l'arrivée d'Axel Disasi

Le dossier Axel Disasi (22 ans) traîne en longueur, car les prétendants sont nombreux. L'OM, l'OL et Rennes, en France, Southampton et Wolverhampton en Angleterre, ou l'AS Rome en Italie. Mais selon L'Equipe, l'affaire serait en passe d'être bouclée ! Le défenseur central originaire de Gonesse devrait s'engager ce jeudi pour 5 saisons en faveur de l'AS Monaco !

Il s'agira de la plus grosse vente de l'histoire du Stade de Reims. Le média sportif évoque un transfert de 13 millions d'euros + 2 de bonus. Le joueur est arrivé en Principauté il y a quelques heures pour passer sa visite médicale. Passé par Villiers-le-Bel, Senlis et le Paris FC, Disasi (1m90) avait rejoint le Stade de Reims en 2016. Il le quitte à un an du terme de son contrat, après une saison pleine (27 matches de Ligue 1, 1 but).