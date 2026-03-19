Le Real Madrid se prépare à vendre des pépites à tour de bras grâce à Alvaro Arbeloa

L’arrivée d’Alvaro Arbeloa et l’avalanche de blessures qui a frappé l’effectif du Real Madrid ont ouvert les portes de l’équipe première à de nombreux jeunes. Ces dernières semaines, bon nombre de joueurs qui évoluent habituellement avec le Real Madrid Castilla ont été promus. Certains ont dû se contenter d’entraînements avec les A, d’autres de présences dans le groupe pour les matchs, alors que d’autres ont pu jouer, et il y en a même qui réussissent à grappiller un temps de jeu conséquent, à l’image de Thiago Pitarch.

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Une vague de jeunesse qui déferle sur le Bernabéu et qui enchante les supporters du Real Madrid, qui en avaient marre de voir leurs ennemis du FC Barcelone se vanter des prouesses de La Masia. Depuis des années déjà, ils sont nombreux à réclamer plus d’opportunités pour les jeunes de La Fabrica, et l’explosion de Thiago Pitarch les conforte clairement dans leurs idées. C’est cependant la direction qui doit trancher, forcément…

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De belles ventes à venir

Des dirigeants madrilènes qui se frottent les mains. Pas forcément à l’idée d’imaginer tous ces jeunes briller en équipe première, mais en pensant déjà aux belles ventes qui vont pouvoir être réalisées ces prochaines années. Effectivement, comme l’indique Marca, de nombreux jeunes joueurs se sont revalorisés grâce à leurs apparitions en équipe première, ou même juste grâce à la présence de leur nom dans les groupes. Le média, qui s’appuie sur les chiffres de Transfermarkt, a ainsi constaté que l’effectif du Real Madrid Castilla - où jouaient/jouent tous les jeunes en question - a commencé la saison avec une valeur marchande totale de 5 millions d’euros. Elle est désormais de 82,5 millions d’euros !

Thiago Pitarch vaut ainsi 20 millions d’euros, Jorge Cestero est désormais estimé à 7,5 millions d’euros et la valeur de César Palacios a atteint les 6 millions d’euros. Plusieurs joueurs sont aussi listés à 5 millions d’euros, comme Manuel Angel, David Jiménez, Diego Aguado et Valdepeñas, alors que Lamini Fati, Fran González, Fortea, Yáñez valent actuellement 3 millions d’euros. Des valeurs marchandes qui vont continuer de grimper d’ici la fin de saison, et qui augurent déjà de belles ventes cet été, avec de nombreux joueurs qui attisent la convoitise de clubs à travers l’Europe, à l’image de César Palacios dont le départ est acté. On le sait, le Real Madrid aime renflouer les caisses grâce à son centre de formation, et tout indique que de nombreux joueurs vont prendre le même chemin que Nico Paz, Jacobo Ramon ou Mario Gila, avec des options de rachat pour être rapatriés en cas d’explosion loin de la capitale espagnole…