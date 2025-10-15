Le Maroc est sous tension avant la CAN

Le record mondial de victoires consécutives du Maroc aurait pu faire croire à un engouement généralisé au pays. Pourtant, à deux mois d’une CAN à domicile qui n’a pas d’autre issue possible que d’être le théâtre d’un sacre national, la réalité est tout autre. Si les Lions de l’Atlas sont entrés dans l’histoire du football hier en s’offrant un 16e succès de rang face au Congo - récupérant ainsi le record codétenu par l’Espagne et l’Allemagne - on ne peut pas dire que le football proposé par Walid Regragui déchaîne les passions.

Fidèle à sa réputation, la presse marocaine se montre ce matin très exigeante, même si les enjeux du match d’hier étaient presque insignifiants, hormis sur le plan symbolique. Le média Lions de l’Atlas parle d’une «victoire sans saveur pour des Lions peu inspirés», en ajoutant que «le Maroc a fait le strict nécessaire. L’équipe atteint son objectif comptable en plus de son record de 16 victoires consécutives, mais au prix d’une prestation sans relief». «Une soirée à oublier» et un «match terne», peut-on également lire.

L’ambiance n’est pas au beau fixe autour de la sélection

Almountakhab parle d’une victoire «âpre», de «moments d’ennui et de monotonie», mais souligne l’élan insufflé par les entrants El-Kaabi et Akhomach. «On a battu le record… Et ensuite ?», s’interrogent tout de même les chroniqueurs du média. Le 360 Sport évoque une victoire «logique» au regard de la situation du Congo, pour qui la qualification était déjà hors de portée, mais mentionne aussi les difficultés des Marocains à faire la différence. «La sélection nationale a peiné à s’imposer malgré une nette domination. Les changements opérés par Walid Regragui par rapport au match amical contre le Bahreïn (1-0) n’ont pas porté les effets escomptés», écrit le média, qui rappelle que «la performance historique» de 16 victoires devra maintenant trouver un prolongement à la CAN. Un tournoi qui s’annonce décisif pour le sélectionneur Walid Regragui, conscient que son avenir à la tête de la sélection ne s’étirera qu’en cas de sacre.

En conférence de presse, l’ancien joueur de Grenoble a appelé à l’unité, alors que la relation entre l’équipe nationale et le public marocain n’a pas toujours été chaleureuse ces derniers mois : «j’ai un souci, c’est l’environnement autour de l’équipe nationale au Maroc, parce que ce sont les joueurs qui viennent se plaindre de ce qui se passe au Maroc. Plus on gagne, plus les gens sont inquiets (…) Il faut que tout le monde comprenne qu’il y a une CAN à domicile et qu’elle va être difficile sans union sacrée. Ce n’est pas seulement les joueurs ou Regragui qui peuvent la remporter. Il faut repartir sur de bonnes bases.» Des propos qui allaient dans le même sens que ceux tenus par le défenseur de l’OM, Nayef Aguerd : «la CAN sera difficile, nous aurons besoin de nos supporters, même s’ils sont en colère, ils veulent que le Maroc gagne». À l’heure où les budgets consacrés au Mondial 2030 scandalisent la jeune génération marocaine, qui exige des hôpitaux et des écoles, cela offrirait un rare moment de joie aux plus nécessiteux.