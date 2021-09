Andrés Iniesta prépare sa carrière d'entraîneur

Après 25 ans passés au FC Barcelone, que ce soit à la Masia ou en équipe première, l'ex-international espagnol Andrés Iniesta (37 ans), toujours au Vissel Kobe (D1 japonaise) s'est livré sur son futur après sa carrière de joueur. L'ancien numéro 8 du Barça souhaite continuer de travailler dans le monde du football, et confie travailler pour obtenir un diplôme d'entraîneur, tout comme son ancien coéquipier blaugrana et en sélection Xavi Hernandez.

La suite après cette publicité

«Il y a des jours où l'on pense à vouloir s'entraîner, d'autres où l'on ne veut pas... Je ne sais pas. Étant actif, il m'est difficile de visualiser quoi que ce soit. C'est vrai que je dois y réfléchir et voir quelles sont les possibilités. Ce que j'aimerais, et ce que je pense faire, c'est obtenir ma qualification de coach. Faire des plans à long terme pour l'avenir est compliqué parce que tu ne sais pas quelles compétences tu auras pour faire telle ou telle chose, l'endroit où tu pourras être, les gens qui seront là pour compter sur toi ou pas... J'aimerais être lié au football parce que c'est ma vie, ça l'a été et j'espère que ça continuera à l'être d'une autre manière», a-t-il déclaré dans un entretien accordé à Goal Espagne.