Estonie U21 - France U21 : les compositions officielles

Ce mardi, c’est la 11e journée des éliminatoires de l’Euro U21 2027 avec un duel entre l’Estonie et la France. À domicile, les Estoniens s’articulent dans un 3-5-2 avec Jan Martti Vainula dans les cages derrière Mihhail Kolobov, Andreas Vaher et Oscar Pihela. Le milieu de terrain est assuré par Oskar Hõim, Taavi Jürisoo et Jegor Žuravljov avec Aleksandr Lohmatov et Sander Tovstik sur les ailes. Devant, Kristjan Kriis est accompagné par Tristan Pajo.

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De leur côté, les Bleuets s’organisent dans un 4-3-3 avec Ewen Jaouen qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Ismaëlo Ganiou, Joane Gadou, Nathan Zézé et Dayann Methalie. Aladji Bambois, Kevin Danois et Senny Mayulu composent l’entrejeu. En pointe, Mathys Tel est soutenu par Ethan Mbappé et Steve Ngoura.

Les compositions

Estonie U21 :

France U21 :