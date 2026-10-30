Manchester United a trouvé le remplaçant de Benjamin Šeško

Avec l’absence de Benjamin Šeško jusqu’en début 2027 et la méforme de Matheus Cunha, Manchester United ne dispose pas réellement de solutions à la pointe de son attaque. Pour combler ce manque, le club mancunien envisage de passer à l’action cet hiver pour attirer Dominic Calvert-Lewin, selon The Athletic. En effet, le buteur de Leeds United est une cible de longue date de la direction sportive des Red Devils et la cellule de recrutement s’efforce d’évaluer la possibilité d’un transfert lors du mercato hivernal.

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Arrivé libre en août 2025, l’ancien avant-centre d’Everton a trouvé le chemin des filets à 20 reprises en 49 apparitions avec les Peacocks. Cette saison, l’international anglais âgé de 29 ans (14 sélections) a déjà marqué cinq buts en dix rencontres toutes compétitions confondues (717 minutes jouées), dont quatre en huit rencontres de Premier League (686 minutes disputées).