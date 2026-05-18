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Samir Nasri : "si on m’appelle pour entraîner l’Algérie, j’y vais en courant"

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Samir Nasri @Maxppp

Depuis sa retraite sportive, Samir Nasri est devenu un consultant de football reconnu sur Canal+. N’hésitant pas à parler et donner son expertise sur de nombreux sujets, l’ancien joueur de l’OM et Arsenal enchaîne les interventions médiatiques. Ces derniers jours, le natif de Marseille a participé à un podcast chez kmelofficial. L’occasion pour Nasri d’expliquer qu’il serait très enjoué à l’idée de devenir sélectionneur de l’Algérie et de donner un conseil aux jeunes binationaux :

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Instant Foot ⚽️
« 𝗦𝗜 𝗢𝗡 𝗠’𝗔𝗣𝗣𝗘𝗟𝗟𝗘 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗘𝗡𝗧𝗥𝗔𝗜̂𝗡𝗘𝗥 𝗟𝗔 𝗦𝗘𝗟𝗘𝗖𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗗’𝗔𝗟𝗚𝗘́𝗥𝗜𝗘 ? 𝗝’𝗬 𝗩𝗔𝗜𝗦 𝗘𝗡 𝗖𝗢𝗨𝗥𝗔𝗡𝗧 ! »

Samir Nasri évoque son rapport avec l’Algérie qui a changé ! 🇩🇿

(🎥 kmelofficial - YouTube)
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«J’y vais en courant ! Pourquoi ? Parce que ce n’est pas pareil, mon rapport vis-à-vis de l’Algérie a changé. Quand j’étais jeune, toute ma famille était là, je ne voyageais pas en Algérie. Une fois que tu connais ton pays et que tu vois des racines, l’approche est différente. Le rapport est différent. Si je dois donner un conseil à un jeune joueur qui hésite entre France et son pays d’origine, je lui dis de se servir de notre exemple. On n’a, peut-être, pas été apprécié à notre juste valeur, peut-être que dans le pays de tes ancêtres, ça sera différent.»

Pub. le - MAJ le
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