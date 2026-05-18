Samir Nasri : "si on m’appelle pour entraîner l’Algérie, j’y vais en courant"

Depuis sa retraite sportive, Samir Nasri est devenu un consultant de football reconnu sur Canal+. N’hésitant pas à parler et donner son expertise sur de nombreux sujets, l’ancien joueur de l’OM et Arsenal enchaîne les interventions médiatiques. Ces derniers jours, le natif de Marseille a participé à un podcast chez kmelofficial. L’occasion pour Nasri d’expliquer qu’il serait très enjoué à l’idée de devenir sélectionneur de l’Algérie et de donner un conseil aux jeunes binationaux :

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«J’y vais en courant ! Pourquoi ? Parce que ce n’est pas pareil, mon rapport vis-à-vis de l’Algérie a changé. Quand j’étais jeune, toute ma famille était là, je ne voyageais pas en Algérie. Une fois que tu connais ton pays et que tu vois des racines, l’approche est différente. Le rapport est différent. Si je dois donner un conseil à un jeune joueur qui hésite entre France et son pays d’origine, je lui dis de se servir de notre exemple. On n’a, peut-être, pas été apprécié à notre juste valeur, peut-être que dans le pays de tes ancêtres, ça sera différent.»