Chelsea : trois nouveaux courtisans pour Malang Sarr

Partie intégrante de la rotation mise en place en défense par Thomas Tuchel, Malang Sarr (22 ans) pourrait toutefois partir cet hiver. Outre le Torino, trois autres formations sont venues aux renseignements. Selon nos informations, il s'agit de Strasbourg, de Watford et de West Ham.

Mais rien ne presse pour l'ancien Niçois qui se sent bien chez les Blues et qui n'a pas fait d'un départ hivernal une priorité. D'ailleurs, si aucun club ne parvient à convaincre les Blues et le roc défensif tricolore lui-même, Sarr, qui dispose d'un contrat jusqu'en juin 2025 avec les champions d'Europe en titre, pourrait très bien terminer la saison au sein du club londonien.