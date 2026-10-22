Ligue Europa : le cauchemar de l’OM n’en finit plus !

L’Olympique de Marseille ne voit toujours pas le bout du tunnel. Battus ce jeudi soir par Sturm Graz (1-0), les Phocéens ont concédé leur septième défaite en dix matchs toutes compétitions confondues cette saison. Mais au-delà du résultat, c’est surtout le visage affiché par les hommes de Bruno Genesio qui inquiète. Incapables de véritablement emballer la rencontre, les Marseillais ont une nouvelle fois donné l’impression de manquer d’idées, d’intensité et de tranchant dans les derniers mètres. Une apathie offensive qui transforme chaque rendez-vous européen en une nouvelle source de frustration.

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Un secteur offensif amorphe

Sur le terrain, l’OM a peiné à trouver des solutions face à une équipe autrichienne pourtant à sa portée. Les intentions ont manqué de clarté, les enchaînements se sont révélés trop imprécis et les occasions franches ont été trop rares pour espérer renverser la situation. Alors que Marseille aurait dû afficher un tout autre visage dans une rencontre aussi importante pour la suite de sa campagne européenne, les Olympiens ont cruellement manqué de mordant (un seul tir cadré sur 14 tentatives). Le constat est d’autant plus alarmant que les chiffres européens de Marseille en 2026 sont particulièrement inquiétants.

Pour rappel, l’OM a perdu ses cinq rencontres disputées sur la scène continentale cette année, avec seulement un but inscrit pour douze encaissés. Trois matches et toujours aucun point dans cette phase de Ligue Europa : avant les autres rencontres de la soirée, les Phocéens occupent la 34e place sur 36. Pire encore, depuis l’instauration de la nouvelle formule, aucune équipe n’a réussi à se qualifier pour le tour suivant après avoir perdu ses trois premières rencontres. Les Marseillais se retrouvent donc face à une mission presque inédite pour sauver leur parcours européen.

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Un miracle ou rien…

« Est-ce que c’est le match de la dernière chance ? Je ne pense pas. Les deux premiers matchs, on a joué contre deux des équipes les plus fortes. Il restera Leverkusen et puis, il y aura des équipes plus à notre portée. On sait qu’il faut entre 10 et 12 points pour sortir des 24. Tout ça sera encore jouable. D’abord, il faut prendre des points pour avancer dans cette compétition. Mais aussi continuer à engranger de la confiance, comme on a fait à Angers (2-5, dimanche) ou les victoires nous font du bien aussi », avait pourtant déclaré le coach marseillais, interrogé sur Canal+ avant la rencontre. En vain. « On n’a pas abordé ce match comme un match de Coupe d’Europe. Je suis très déçu de la première mi-temps, c’est sans doute celle qui me déçoit le plus depuis le début de saison », a-t-il reconnu en conférence de presse.

« Il faut penser à prendre des points. On va essayer de le faire lors de la prochaine rencontre (à Leverkusen, le 5 novembre). Il ne faut pas regarder plus loin. Il faut concrétiser nos occasions. Il faut qu’on trouve des solutions. Le haut niveau, tu te fais punir. À nous de l’intégrer. L’erreur fait partie du foot, ça arrive à tout le monde. Il y a de la déception, car dans la globalité, on mérite mieux, au moins le nul. Ce sont des situations qui se répètent un petit peu. Ça veut dire qu’il y a quelque chose. À nous de travailler pour prendre des points en Ligue Europa », reconnaissait de son côté le capitaine du soir, Geoffrey Kondogbia, au coup de sifflet final.

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Bruno Genesio va devoir trouver rapidement des réponses pour sortir son équipe de cette spirale négative. Car si les défaites s’accumulent, c’est aussi le manque de réaction collective qui interpelle. Marseille ne peut pas se contenter de quelques séquences prometteuses : il lui faut retrouver de l’agressivité, de la créativité et surtout une véritable efficacité devant le but. Avec sept revers en dix matches et une campagne européenne déjà au bord du précipice, le temps presse. Pour l’OM, l’urgence n’est plus seulement de sauver la Ligue Europa, mais bien de retrouver un visage digne de ses ambitions.