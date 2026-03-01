Affaire Prestianni-Vinicius Jr : la nouvelle mise au point musclée José Mourinho

Après des commentaires jugés déplacés au sujet de Vinicius Jr à l’issue du barrage aller contre le Real Madrid, José Mourinho se retrouve au cœur des polémiques et a été lourdement conspué par plusieurs acteurs du football. Alors qu’il n’avait pas participé à la conférence de presse pour le match retour contre les Merengues, José Mourinho a tenu à longuement clarifier sa sortie ce dimanche.

La suite après cette publicité

«J’aime Álvaro Arbeloa et je continuerai à l’aimer, mais je pense que c’est moi qui ai pris la bonne décision, pas lui. J’ai dit : "je veux être neutre, ni défendre le mien, ni attaquer l’autre". Je veux rester impartial dans une affaire qui pourrait être très grave. Ce que j’ai dit se réfère à la présomption d’innocence. En tant que citoyen, je suis une personne qui rejette tout type de préjugé ou de bêtise (…) Si mon joueur n’a pas respecté ces principes, qui sont les miens et ceux du Benfica, sa carrière avec un entraîneur qui s’appelle Mourinho et dans un club comme le Benfica prend fin. Je ne suis pas un juriste, mais je ne suis pas un ignorant ; la présomption d’innocence est un droit. Si le joueur est effectivement coupable, je ne le regarderai plus jamais comme avant et c’en sera fini avec moi, mais je dois placer beaucoup de « si » avant», a tenu à clarifier le manager du Benfica.