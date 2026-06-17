Pourquoi l’Argentine se voit déjà remporter cette Coupe du Monde 2026 !

Entrée en matière parfaite pour l’Albiceleste cette nuit. Une victoire 3-0 face à l’Algérie, rival tout de même dangereux, et un triplé de Lionel Messi à la clé. Que demander de plus ? Et ce alors que lors des semaines qui avaient précédé le début de la compétition, il y avait quelques doutes concernant l’équipe, avec de nombreux joueurs qui arrivaient avec des pépins physiques, à commencer par La Pulga, et des joueurs relativement importants comme Dibu Martinez, Cristian Romero, Julian Alvarez ou Nico Paz. Dans ses interventions médiatiques, Lionel Scaloni se montrait d’ailleurs assez prudent, alors que la presse argentine ne bombait pas spécialement le torse et restait aussi assez mesurée dans ses pronostics.

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Mais la victoire contre les Fennecs pour lancer cette Coupe du Monde 2026 a tout changé. Si Lionel Scaloni garde les pieds sur terre et refuse toute enflammade - « ça va être difficile de nous battre car nous n’allons pas prendre la confiance malgré la victoire », déclarait-il après le match - les fans argentins et la presse du pays sud-américain sont en feu. « L’Argentine va faire un grand Mondial. Pour le monde, nous ne sommes pas candidats au titre. Tout le monde veut qu’on perde, et ils disent que nous ne sommes pas bien. Ils pensent qu’on va terminer quatrième. […] Mais respectez les statuts, comme dit De Paul. Il faut respecter Messi, c’est le numéro 1. J’ai énormément confiance en cette sélection », a par exemple lancé l’entraîneur et consultant Antonio Mohamed dans les colonnes d’Olé.

Lionel Messi… mais pas que

« C’est maintenant clair pour le reste du monde qu’il va être très difficile d’enlever la couronne à Messi et à l’équipe », peut-on lire dans un autre article du média. TyC Sports évoque « une victoire sans se donner à 100% », et encense Lionel Messi dans une quantité énorme d’articles publiés sur son site internet. « L’Argentine a montré qu’elle va défendre sa ceinture de champion en devenant champion indiscutable encore », peut-on aussi lire. Du côté de Clarin, on encense surtout la force collective de l’équipe : « c’est un champion qui ne vieillit pas. La Scaloneta offre du football et des certitudes. Elle a commencé son rêve de doublé avec une victoire de poids pour prouver au monde que le champion est bien là ».

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En plus d’un Lionel Messi déchaîné, l’opinion publique a aussi apprécié la prestation collective de l’équipe. Malgré quelques légères défaillances en défense, le milieu de terrain a plutôt bien tourné, avec un très bon Enzo Fernandez, joueur le plus plébiscité par les médias derrière La Pulga. Rodrigo de Paul, cible de quelques critiques ces derniers temps, a lui aussi fait taire tout le monde avec une prestation remarquée. Enfin, Lionel Scaloni confirme, s’il y avait encore besoin, qu’il fait l’unanimité en Argentine, ce qui est extrêmement difficile pour un sélectionneur. Clairement, l’Albiceleste a des arguments solides pour aller au bout !