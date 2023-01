Chelsea : Pierre-Emerick Aubameyang a déjà plusieurs courtisans

La suite après cette publicité

Comme l’été dernier, Chelsea est déjà la place forte du mercato d’hiver 2023. Les pensionnaires de Stamford Bridge ont déjà accueilli Benoît Badiashile et David Datro Fofana. Ils vont également obtenir le prêt de João Félix (Atlético de Madrid), dont l’arrivée est prévue ce mercredi. A cela, il faut ajouter que les Blues lorgnent Mykhaylo Mudryk (Shakhtar Donetsk), tout en ayant un œil sur Enzo Fernandez, qui devrait rester à Benfica cet hiver. Les patrons anglais risquent aussi d’être attentifs au marché des entraîneurs en cas de mauvais résultat demain face à Fulham.

Si cela devait arriver, Todd Boehly et ses équipes remercieront certainement Graham Potter, nommé en septembre dernier. Mauricio Pochettino est déjà dans les starting-blocks pour le remplacer. Du côté des départs, les Londoniens vont aussi devoir se pencher sur certains cas, notamment celui de Pierre-Emerick Aubameyang. Arrivé l’été dernier en provenance du FC Barcelone six mois seulement après son départ d’Arsenal, le Gabonais devait apporter son expérience du haut niveau et de la Premier League et ses qualités de buteur à une équipe qui a laissé filer Romelu Lukaku durant l’été.

Aubameyang a la cote en Liga

Auteur de 15 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, dont 10 en tant que titulaire, l’ancien du BVB a marqué 3 buts et délivré 2 assists. Il n’a plus trouvé le chemin des filets depuis le 11 octobre dernier face à l’AC Milan en Champions League. Une disette de trois mois qui dure donc pour PEA, dont on attendait forcément plus à Londres. Malgré tout, il garde toujours une belle cote sur le marché. Outre le Paris Saint-Germain qui a tâté le terrain pour l’été prochain comme annoncé sur notre site, des écuries de Liga sont à l’affût selon le Daily Mail. La publication britannique assure que plusieurs clubs, dont l’Atlético de Madrid, ont coché son nom.

Les Colchoneros explorent de nombreuses pistes, notamment celles menant à Memphis Depay (FC Barcelone) et Marcus Thuram (M’Gladbach), pour compenser le départ du Portugais à Chelsea. Un club où il sera en concurrence avec PEA, seul vrai attaquant de métier disponible actuellement puisque Romelu Lukaku a été prêté, Armando Broja est blessé et Kai Havertz dépanne à ce poste. Sur le banc lors des trois derniers matches qu’il a joués, Aubameyang, qui devra composer avec le Portugais, devrait malgré tout être retenu par les Blues cet hiver sauf si un attaquant supplémentaire arrivait. La porte pourrait aussi s’ouvrir cet été, alors qu’il sera en fin de contrat en juin 2024. Les mercatos se suivent et se ressemblent pour l’attaquant gabonais, dont AS évoque un possible retour au Barça !