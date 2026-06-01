L’international grec Marios Oikonomou décède après un accident de moto

Défenseur central de 33 ans qui a joué pour Cagliari, Bologne, l’AEK Athènes ou encore Copenhague, Marios Oikonomou a réalisé une carrière honorable obtenant notamment six capes avec la sélection grecque. Retraité depuis 2024 et un passage à Panetolikos, il vient cependant de décéder suite à un accident de moto qui s’est produit le samedi 23 mai.

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De nombreux médias grecs ont annoncé la triste nouvelle. Entré en collision avec une voiture qui tentait de faire un demi-tour, il a été touché à la tête et s’est retrouvé en état critique pendant plusieurs joueurs à l’hôpital de Ioannina. Cependant des lésions cérébrales irréversibles ont entraîné son décès.