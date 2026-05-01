Red Star : d’animateur périscolaire à serial buteur de Ligue 2… le parcours dingue de Damien Durand

Des tatamis aux cours d’école jusqu’aux pelouses de Ligue 2, Damien Durand s’est frayé un chemin hors des sentiers battus. L’attaquant du Red Star n’a jamais adhéré à l’idée de l’itinéraire unique, celui qui imposerait un passage en centre de formation pour se faire une place là-haut. Il en est d’ailleurs le contre-exemple parfait. Issu du foot d’en bas, «DD7», comme il est surnommé dans son club, a écumé les championnats régionaux avant de devenir l’un des goleadors de Ligue 2.

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Passé par Morangis puis Les Ulis en National 3 (2017-2019), il avait ensuite explosé à Sainte-Geneviève, en National 2, un passage qui aura profondément redéfini ses ambitions. À cette période, Durand jongle entre sa carrière de joueur amateur et son activité d’animateur périscolaire dans les écoles maternelles et élémentaires de la mairie de Morangis (Essonne). En juin 2020, après une belle saison en quatrième division, le Red Star lui propose de signer le premier contrat pro de sa carrière. Il a alors 25 ans.

Il est le deuxième meilleur buteur de l’histoire du Red Star

«Quand tu es animateur à 25 ans, tu te dis alors que tes chances de devenir pro sont très limitées. J’avais connu quelques fins de mois un peu compliquées avec un salaire à 1 300 euros, expliquait-il au Parisien il y a quelques mois. En passant pro, on devient un privilégié, même si mon premier contrat s’élevait à moins de 2 000 euros par mois.» Depuis, l’ancien champion départemental de judo a franchi les paliers à la pelle : 9 buts pour sa première saison en N1 en 2021, et 13 cette saison en Ligue 2. Face à Bastia il y a trois semaines, le trentenaire s’est offert le premier triplé de sa carrière pro (4-3), entretenant ainsi les rêves de montée en L1 de son club.

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Une dizaine de minutes après le coup de sifflet final, Durand annonçait sa prolongation de contrat devant le Kop Rino Della Negra. «Pour cette 200e (avec le Red Star), il y a une victoire. Aujourd’hui, voilà 6 ans que je suis au club. Je vous annonce que je prolonge jusqu’en 2029», s’enthousiasmait-il. «C’est quelqu’un qui représente l’identité et les valeurs du club. Il a créé quelque chose avec le public, c’est un peu le chouchou mais il le mérite. Damien a un parcours atypique parce qu’il vient du niveau amateur. C’est quelqu’un qui devait arriver sur le tard. Pour le club, c’est bien d’avoir un joueur comme ça sur encore trois ans », soulignait son entraîneur Grégory Poirier. Avec un Durand à pleine puissance, le coach audonien aura plus de chances de terminer sur le podium de Ligue 2. Et de pourquoi pas rêver d’une montée en Ligue 1.