Inter Milan : le retour XXL de Lautaro Martinez

Il ne fallait pas être en retard pour visionner le choc entre l’Inter Milan et l’AS Rome hier soir. En effet, les coéquipiers de Lautaro Martinez ont ouvert le score dès la première minute de jeu à Giuseppe Meazza. Et qui était de retour de blessure après un mois d’absence pour débloquer ce choc de Serie A ? C’est bel et bien l’Argentin de 28 ans. Titularisé pour la première fois depuis mi-février, le capitaine nerazzurro a profité d’un centre à ras de terre pour devancer la défense et conclure rapidement après un service effectué par Marcus Thuram.

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Ce but, express et rempli d’émotions pour le champion du monde 2022, confirme bien l’impact immédiat de son retour sur les pelouses italiennes. Avec un avantage au score très rapide, ce sont bien les coéquipiers du buteur qui ont écrasé leurs adversaires à la maison, giflant ainsi les hommes de Gian Piero Gasperini sans remords (5-2). Solide leader — avec 9 points d’avance sur l’AC Milan — les Intéristes sont intraitables en championnat et ne laissent aucune miette aux poursuivants.