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Ligue 1

PSG : la nouvelle sortie de Luis Enrique sur Matvey Safonov

Par Josué Cassé
1 min.
Matvey Safonov @Maxppp
PSG Lyon
betclic
1 1.28 N 6.00 2 8.75 Bonus 100€

Présent en conférence de presse avant le choc opposant le PSG à l’OL, Luis Enrique est revenu sur l’évolution de Matvey Safonov depuis son arrivée dans la capitale française. Face aux journalistes, le technicien parisien a notamment loué l’état d’esprit irréprochable du portier russe, devenu numéro 1 dans les buts au fil des semaines.

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«L’année dernière, il avait joué davantage que ce que l’on pouvait imaginer compte tenu de la présence de Donnarumma. Cette saison, il a démarré remplaçant mais les choses changent très vite dans le foot. Il s’est entraîné à haut niveau, et quand l’opportunité s’est présentée, il a montré sa capacité à donner le maximum. On est content de lui, de nos trois gardiens. Ton état d’esprit quand tu ne joues pas est encore plus important que lorsque tu joues», a indiqué l’Espagnol.

Pub. le - MAJ le
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