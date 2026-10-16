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Chelsea : nouvelle blessure au genou pour Reece James

Par Sasha Nahon
1 min.
Reece James @Maxppp

Mauvaise nouvelle pour Chelsea. Le club londonien a annoncé ce vendredi que son capitaine Reece James avait subi une intervention chirurgicale au genou. Absent lors de la large victoire des Blues contre Bournemouth (5-1) samedi dernier à Stamford Bridge, le défenseur anglais de 26 ans s’était blessé à l’entraînement. Des examens médicaux complémentaires avaient alors été réalisés pour déterminer la gravité de sa blessure et ont finalement révélé la nécessité d’une opération. « Le capitaine Reece James a subi avec succès une intervention chirurgicale mineure au genou », a indiqué Chelsea dans un communiqué officiel.

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Le club a toutefois tenu à rassurer sur l’état de santé de son capitaine, précisant que l’intervention s’était déroulée sans complication et que le joueur avait déjà entamé sa convalescence. « Reece a déjà commencé son processus de guérison et sera accompagné par le département médical du club à Cobham tout au long de sa rééducation », a précisé Chelsea. En revanche, aucune durée d’indisponibilité n’a été communiquée par le club, mais Sky Sport annonce que le défenseur sera tenu éloigné des terrains pendant trois mois.

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