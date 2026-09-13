Atlético : Diego Simeone monte au créneau pour défendre son fils Giuliano

Ce dimanche, l’Atlético de Madrid affronte la Real Sociedad dans un contexte déjà délicat après la lourde défaite face à Bilbao (3-0). Diego Simeone a été interrogé sur la situation de son fils Giuliano, récemment prolongé jusqu’en 2030 par les Colchoneros. Devenu un joueur important du onze madrilène depuis son retour de prêt d’Alavés, l’ailier argentin a connu une nette progression, au point d’intégrer la sélection nationale. Mais il fait aussi l’objet d’une campagne de diffamation sur les réseaux sociaux, un sujet sur lequel son père n’a pas souhaité s’étendre.

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Le technicien argentin s’est toutefois montré très clair au moment de répondre : « ses faits et son travail parlent d’eux-mêmes. » Une manière pour Diego Simeone de défendre son fils sans alimenter la polémique, alors que Giuliano a déjà délivré 7 passes décisives et inscrit 3 buts en 27 matches la saison passée. Avant ce déplacement à Saint-Sébastien, le coach de l’Atlético veut surtout voir son équipe retrouver de la régularité après deux défaites : « nous devons être équilibrés et plus réguliers pendant les 90 minutes. »