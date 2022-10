LdC : le Real Madrid remercie le Barça, l'Atlético et Séville

Florentino Perez peut se frotter les mains. Tous trois dans une situation délicate, le FC Barcelone, l'Atlético de Madrid et le Séville FC pourrait rapporter une belle somme d'argent au Real Madrid, comme l'explique AS. Si la Casa Blanca est la seule équipe espagnole à parvenir à se qualifier pour les huitièmes de finale de la compétition étoilée, elle empochera ainsi 8,6 millions d'euros de plus qu'initialement prévu.

La suite après cette publicité

La raison ? Le market pool de C1, qui lui garantit cette somme en cas de qualification couplée à l'élimination de ses trois compatriotes. Cette somme pourrait même grimper jusqu'à 11,7 millions d'euros si le quatorze fois vainqueur de l'épreuve atteint la finale et que les trois autres clubs sont éliminés de cette même course au titre.