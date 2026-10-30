Le Mans : Djibril Sidibé victime d’une fracture

Coup dur pour Djibril Sidibé. Le défenseur français est victime d’une fracture du pied, une blessure qui va l’éloigner des terrains pour plusieurs semaines. L’information a été confirmée, ce vendredi, en conférence de presse, avec une indisponibilité qui devrait s’étendre jusqu’à la prochaine trêve internationale. Un véritable contretemps pour le latéral, qui va devoir observer une période de repos et de soins avant d’envisager son retour à la compétition.

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Son absence représente un coup d’arrêt pour Le Mans, qui devra composer sans l’expérience et les qualités défensives de l’ancien international français. Le staff médical va désormais suivre l’évolution de sa blessure afin de déterminer les conditions de sa reprise. L’objectif sera de permettre à Sidibé de retrouver l’intégralité de ses moyens physiques avant de retrouver les terrains.