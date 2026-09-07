Foot Mercato s’est chauffé pour lancer son grand tournoi Mon Petit Gazon !

Tu penses avoir le nez fin pour dénicher les pépites du championnat et tu maîtrises l’art du coaching sur le bout des doigts ? C’est le moment de le prouver. Foot Mercato s’associe à Mon Petit Gazon pour lancer son grand tournoi officiel. Pour l’occasion, quatre journalistes de la rédaction ont décidé de mouiller le maillot et d’intégrer la ligue pour se frotter directement à la communauté. À toi de leur montrer qui est le vrai patron de la compétition.

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Le coup d’envoi sera donné le vendredi 11 septembre, à l’occasion de la 4e journée de championnat. Attention toutefois à ne pas louper le coche, car une fois la journée lancée, il ne sera plus du tout possible de rejoindre l’aventure. La mécanique s’annonce impitoyable : basée sur un système à élimination par multiples de 2, la durée totale du tournoi dépendra directement du nombre de participants inscrits. Plus vous serez nombreux, plus le chemin vers la gloire sera intense et la victoire finale, prestigieuse.

Pour intégrer l’arène et tenter de faire plier nos journalistes, la démarche est très simple. Il te suffit de cliquer sur ce lien pour accéder au jeu ou télécharger l’application, puis d’entrer le code secret du tournoi FM2627. Prépare tes meilleures enchères, affine tes compos et sors tes plus belles valises à Nanard. Rendez-vous sur le gazon !

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Le fonctionnement du tournoi FootMercato x MPG :

Coup d’envoi : Vendredi 11 septembre, à l’occasion de la 4e journée de Ligue 1 (J4).

Clôture des inscriptions : Attention, une fois le premier match de la J4 débuté, il ne sera plus possible de rejoindre le tournoi. Ne soyez pas en retard !

Entrez le code secret du tournoi : FM2627

Préparez vos enchères, vos compos et vos meilleures valises à Nanard

Comment nous rejoindre ? Rien de plus simple pour intégrer l’arène : Téléchargez l’application ou accédez au jeu via ce lien : Rejoindre le tournoi

Pour les plus tacticiens qui souhaitent éplucher le règlement en détail, les règles du mode tournoi sont disponibles ici.