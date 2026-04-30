Ligue 1
OM : Habib Beye donne des nouvelles de Mason Greenwood
1 min.
@Maxppp
Remplaçant lors du match face à Nice, Mason Greenwood a-t-il été sanctionné par Habib Beye après les rumeurs de tensions entre l’Anglais et le reste de l’équipe de l’OM ? Pas selon le coach marseillais qui a expliqué ce jeudi que c’est son ailier qui a demandé à ne pas débuter la rencontre.
La suite après cette publicité
«Il va mieux, ça s’améliore, mais avec le scan, le jour du match, le joueur me dit : « j’ai trop mal je ne peux pas démarrer. » Aujourd’hui, il va mieux. Contre Nice, il avait moins de charge de fatigue et ça a permis de le récupérer cette semaine à un meilleur niveau athlétique», a-t-il confié à la veille du déplacement à Nantes.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer