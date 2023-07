Christopher Nkunku marque son premier but avec Chelsea

La suite après cette publicité

Ce n’était pas l’adversaire le plus difficile contre lequel il a joué, mais Christopher Nkunku savoure. Recruté par Chelsea contre 60 M€, l’ancien joueur du RB Leipzig affrontait avec les Bues la modes équipe galloise de Wrexham dans le cadre de sa tournée aux États-Unis.

Auteur du quatrième but de son équipe, le Français a participé au large succès des Londoniens (5-0). Et à l’issue de la rencontre, Nkunku n’a pas caché sa joie. « On a inscrit cinq buts sans en prendre, c’est bien pour la confiance en prévision des autres matchs. Je suis un nouveau joueur. J’essaie d’avoir une bonne relation avec tout le monde, c’est important pour les matchs à venir. »

