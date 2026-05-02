Liga : le FC Barcelone s’impose à Osasuna et se rapproche grandement du titre

A 95%, le FC Barcelone sera champion d’Espagne en fin de saison. Avec onze points d’avance sur le Real Madrid, les Blaugranas pouvaient monter à 99% ce samedi soir en cas de victoire sur la pelouse d’Osasuna. Privé de Lamine Yamal, Hansi Flick a décidé d’aligner une équipe compétitive pour remporter la rencontre avec une attaque Bardghji-Olmo-Fermin-Lewandowski. En face, le club de Pampelune pouvait faire un bond à la 6e place en cas de succès face au club catalan ce samedi. D’entrée, le match a été animé. Désireux de rapidement prendre l’avantage, les visiteurs se sont procurés quelques opportunités à l’image de cette tentative de Lewandowski (10e).

La suite après cette publicité

Par la suite, le match est rentré dans un faux rythme pendant plus d’un quart d’heure durant lequel Barcelone s’est contenté d’avoir une possession stérile. Finalement, les locaux ont terminé fort son premier acte. Plus incisif dans la récupération, Osasuna s’est rebiffé et Ante Budimir était proche d’ouvrir le score mais s’est heurté au poteau (36e), puis à un Joan Garcia grandiose (37e). Après un premier acte assez mou, les deux équipes rentraient aux vestiaires sur un score de parité.

Les entrants font la différence pour le Barça

En début de seconde période, le Barça a cherché à accélérer. Problème, les Catalans manquaient d’efficacité à l’instar de cette reprise à bout portant totalement raté par Dani Olmo (51e). Avec les entrées de Ferran Torres, Frenkie De Jong et Marcus Rashford à l’heure de jeu, les Catalans ont cherché la faille. Et malgré quelques répliques intéressantes des locaux, le match avait du mal à s’emballer. Finalement, les 10 dernières minutes et le temps additionnel de la rencontre ont été assez fous. Trouvé sur un centre parfait de Rashford, c’est Lewandowski, muet jusqu’ici, qui a ouvert le score pour le Barça d’une belle tête (0-1, 81e).

La suite après cette publicité

Libéré, le FC Barcelone s’est ensuite mis à l’abri grâce à Ferran Torres. Après le caviar de Rashford, c’est le coaching gagnant d’Hansi Flick qui a brillé avec cette belle frappe du droit de l’ancien de Manchester City (0-2, 87e). Dans la foulée, Osasuna a égalisé grâce à Raul Garcia (1-2, 89e). Malgré ce but et la pression mise sur les 7 minutes de temps additionnel, Osasuna n’a pas pu accrocher le nul. Avec ce succès, le Barça à une main et quatre doigts sur le titre de champion avec 14 points d’avance sur le Real Madrid, désormais obligé de s’imposer face à l’Espanyol ce dimanche pour croire encore au titre.