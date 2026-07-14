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Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026 : le gros tacle d’Olise non sanctionné

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Michael Olise @Maxppp
France 0-1 Espagne
winamax
1 4.70 N 3.20 2 1.70 bonus 100€

L’arbitre salvadorien Ivan Barton va déjà faire jaser en Espagne. Pourtant, son premier coup de sifflet important avait été en faveur de la Roja, avec un carton jaune distribué à Adrien Rabiot en prime. Peu avant le quart d’heure de jeu, il n’a par contre rien sorti pour Michael Olise, auteur d’un vilain tacle sur Rodri.

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Le milieu offensif français n’a pas maîtrisé son geste et est allé prendre la cheville du milieu espagnol, qui s’est tordu de douleur. L’arbitre a sifflé la faute, mais rien de plus alors qu’un visionnage des images l’aurait peut-être incité à aller plus loin que le carton jaune…

Pub. le - MAJ le
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