Coupe du Monde 2026 : le gros tacle d’Olise non sanctionné

L’arbitre salvadorien Ivan Barton va déjà faire jaser en Espagne. Pourtant, son premier coup de sifflet important avait été en faveur de la Roja, avec un carton jaune distribué à Adrien Rabiot en prime. Peu avant le quart d’heure de jeu, il n’a par contre rien sorti pour Michael Olise, auteur d’un vilain tacle sur Rodri.

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15' de partido



Falta peligrosa de Olise a Rodri, pudo ser tarjeta



🇫🇷 Francia 0-0 España 🇪🇸



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Le milieu offensif français n’a pas maîtrisé son geste et est allé prendre la cheville du milieu espagnol, qui s’est tordu de douleur. L’arbitre a sifflé la faute, mais rien de plus alors qu’un visionnage des images l’aurait peut-être incité à aller plus loin que le carton jaune…