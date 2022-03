OL : Thiago Mendes raconte son retour en grâce

Pointé du doigt depuis son arrivée à l'OL, Thiago Mendes n'a pas été épargné. Un départ avait même été envisagé pour l'ancien joueur du LOSC. Mais cela est un lointain souvenir. Repositionné en tant que défenseur central par Peter Bosz, le Brésilien rend service. «Je tiens à souligner que je suis milieu de terrain. Mais je suis là pour aider l'équipe. Je me donne à 100%. Je me sens bien tout de même en tant que défenseur central», a-t-il déclaré en conférence de presse.

Il a ajouté : «je n'ai pas de difficultés à m'adapter au poste de défenseur central. La clé est le travail. Je suis content de jouer dans cette position, car je peux aider l'équipe. Le plus important est que je puisse jouer et que je progresse (...) Depuis que je suis là, j'ai entendu beaucoup de critiques. J'ai toujours cherché à travailler et à donner le meilleur de moi-même. Ces critiques m'ont permis d'avancer, de progresser, de travailler dur. Je fais ça pour l'équipe et le public.» Le secret de son succès.