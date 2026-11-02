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Premier League

Coventry : un adolescent de 14 ans se moque d’un jeune supporter de Sunderland décédé à 6 ans

Par Allan Brevi
1 min.
Logo de la Premier League. @Maxppp
Coventry 3-1 Sunderland

Un supporter de Coventry City âgé de 14 ans s’est présenté de lui-même à la police après avoir utilisé une photo de Bradley Lowery pour provoquer les supporters de Sunderland lors du match de samedi. Jeune fan des Black Cats, Bradley est décédé d’un cancer en 2017, à seulement 6 ans… La police des West Midlands a ouvert une enquête et Coventry City a condamné l’incident. De son côté, Gemma, la mère de Bradley, a appelé le public à ne pas menacer ni harceler l’adolescent ou sa famille, espérant qu’il prendra conscience de la gravité de son geste et en tirera une leçon.

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The Touchline | 𝐓
🚨 𝗡𝗘𝗪: A 14-year-old Coventry City fan has handed himself in to police after using a photo of Bradley Lowery to taunt Sunderland supporters during Saturday's Premier League match.

Bradley was a young Sunderland fan who passed away from cancer in 2017 at just six years old.

West Midlands Police have launched an investigation, while Coventry City have condemned the incident.

Bradley's mother, Gemma, has urged people not to send threats or abuse to the teenager or his family, saying she hopes he learns from his actions.
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De son côté, Coventry a publié un communiqué : « Le Coventry City FC a pris connaissance des images circulant sur les réseaux sociaux concernant un incident survenu lors de son match de Premier League contre Sunderland. Le club ne tolère aucun comportement offensant et se mettra en relation avec les autorités compétentes afin de déterminer les mesures appropriées. » Voilà qui est très clair.

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