Le Borussia Dortmund a identifié son futur défenseur

À la recherche d'un défenseur central en vue de la saison prochaine suite aux mauvaises prestations de Manuel Akanji et afin de concurrencer Mats Hummels et Dan-Axel Zagadou, le Borussia Dortmund prospecte en Bundesliga. D'après Sport Bild, les Marsupiaux ont d'ailleurs une bonne idée derrière la tête et auraient coché le nom de Robin Koch qui évolue au SC Fribourg.

Le joueur de 23 ans, qui compte 2 capes avec la sélection allemande, arrive en fin de contrat en juin 2021 avec le SC Fribourg. Pierre angulaire de l'équipe de Christian Streich, il n'entend pas prolonger et Dortmund souhaite en profiter. Le média allemand évoque des discussions pour une vente avoisinant les 10 millions d'euros.