Menu Rechercher
Commenter 24
Ligue 1

Jérôme Rothen détruit les supporters de Nice

Par Dahbia Hattabi
2 min.
Jérôme Rothen commente l'actualité football chaque soir sur RMC @Maxppp

Hier soir, les limites ont été dépassées à Nice. En effet, certains joueurs ont été frappés et insultés par des supporters mécontents après leur retour sur la Côte d’Azur suite à la défaite contre le FC Lorient. Parmi eux, Terem Moffi et Jérémie Boga ont été visés. Sur RMC Sport, Jérôme Rothen s’est indigné.

La suite après cette publicité
Rothen s'enflamme
🎙️ @RothenJerome: "Je peux comprendre leur énervement, mais dans quel monde vit-on pour aller jusqu'à la violence ? Taper un joueur ne le fera pas plus courir"

À leur arrivée à Nice, après la défaite à Lorient, plusieurs joueurs ont été frappés et insultés par des supporters.
Voir sur X

«Les mauvais résultats et les mauvaises prestations des joueurs renvoient beaucoup de haine. Je peux comprendre la frustration, l’énervement, tout ce que vous voulez, de la part des supporters qui sont attachés à leur club. Ils sont là pendant des années, toute l’année. Les joueurs, on est tous de passage. Les dirigeants et les entraîneurs, pareil. Donc je peux comprendre que des supporters aient l’impression que des joueurs ne se battent pas assez, que l’entraîneur ne fait pas ce qu’il faut pour gagner des matches, que les dirigeants ne mettent pas assez d’argent alors qu’ils en ont mis quand même. Je peux comprendre l’énervement, les banderoles, etc…Mais quand tu as de la violence, où on est là en fait ? Dans quel monde on vit ? Chacun doit rester à sa place. Je veux dire que ce n’est pas parce que tu vas taper sur la gueule d’un mec qu’il va plus courir le week-end. J’ai une pensée pour les joueurs niçois (…) C’est de leur faute (aux joueurs de Nice, ndlr) si la situation (sportive, ndlr) est comme ça aujourd’hui. On est d’accord, ils sont sur le terrain. Les joueurs sont responsables, car ils ne sont pas au niveau des objectifs du club.» Le message est passé…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (24)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Nice

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Nice Logo OGC Nice
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier