Jérôme Rothen détruit les supporters de Nice

Hier soir, les limites ont été dépassées à Nice. En effet, certains joueurs ont été frappés et insultés par des supporters mécontents après leur retour sur la Côte d’Azur suite à la défaite contre le FC Lorient. Parmi eux, Terem Moffi et Jérémie Boga ont été visés. Sur RMC Sport, Jérôme Rothen s’est indigné.

La suite après cette publicité

«Les mauvais résultats et les mauvaises prestations des joueurs renvoient beaucoup de haine. Je peux comprendre la frustration, l’énervement, tout ce que vous voulez, de la part des supporters qui sont attachés à leur club. Ils sont là pendant des années, toute l’année. Les joueurs, on est tous de passage. Les dirigeants et les entraîneurs, pareil. Donc je peux comprendre que des supporters aient l’impression que des joueurs ne se battent pas assez, que l’entraîneur ne fait pas ce qu’il faut pour gagner des matches, que les dirigeants ne mettent pas assez d’argent alors qu’ils en ont mis quand même. Je peux comprendre l’énervement, les banderoles, etc…Mais quand tu as de la violence, où on est là en fait ? Dans quel monde on vit ? Chacun doit rester à sa place. Je veux dire que ce n’est pas parce que tu vas taper sur la gueule d’un mec qu’il va plus courir le week-end. J’ai une pensée pour les joueurs niçois (…) C’est de leur faute (aux joueurs de Nice, ndlr) si la situation (sportive, ndlr) est comme ça aujourd’hui. On est d’accord, ils sont sur le terrain. Les joueurs sont responsables, car ils ne sont pas au niveau des objectifs du club.» Le message est passé…