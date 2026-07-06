Mercato : ça s’agite fortement pour Simon Adingra

En manque de temps de jeu régulier avec Sunderland en première partie de saison, Simon Adingra a retrouvé ses sensations en rejoignant la Ligue 1 cet hiver. Prêté six mois à l’AS Monaco, l’ailier de 24 ans a retrouvé par intermittence de son tranchant. Avec 3 réalisations et 2 offrandes en 14 rencontres disputées sous le maillot asémiste, il a rappelé à tous ce qu’il était capable de réaliser sur son côté gauche. Une belle dynamique qui lui a d’ailleurs permis de décrocher sa place pour la Coupe du Monde 2026, où il n’a finalement joué qu’un quart d’heure de jeu face à l’Allemagne.

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Si son talent n’est plus à prouver, c’est aussi son impressionnant vécu au très haut niveau qui séduit les recruteurs. À seulement 24 ans, l’international ivoirien possède déjà une solide expérience européenne à son actif, compilant 74 matchs de Premier League, 30 rencontres de Jupiler Pro League, 17 apparitions en Ligue Europa et ses 14 récents matchs de Ligue 1. De quoi attirer logiquement les convoitises, alors que son contrat avec les Black Cats court jusqu’en juin 2030.

Monaco veut un nouveau prêt… Leipzig, la Roma et trois clubs anglais se positionnent pour un transfert sec

Consciente de l’apport du joueur, la direction de l’AS Monaco n’a pas abandonné l’idée de le conserver. Bien que le club ait formellement annoncé son départ le 29 juin dernier à l’issue de son bail, l’état-major princier s’active en coulisses pour tenter de convaincre Sunderland de céder son joueur pour un nouveau prêt. Un doux rêve qui risque toutefois de se heurter à la dure réalité du marché et aux ambitions financières de la formation anglaise.

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En effet, l’AS Roma et le RB Leipzig se sont concrètement positionnés dans ce dossier avec des arguments de poids : les deux écuries souhaitent rafler la mise sous la forme d’un transfert sec. Même chose du côté de la Premier League où Ipswich et Hull City sont également très intéressés. Enfin, malgré sa relégation en Championship, West Ham souhaite ardemment s’offrir l’ancien de Brighton. Selon nos informations, des discussions ont déjà eu lieu entre le joueur et la direction du club londonien. Une chose est certaine : la bataille s’annonce rude pour s’attacher les services du virevoltant ailier ivoirien cet été.