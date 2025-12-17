L’attitude consternante de Sir Jim Ratcliffe sidère Nice

Y a-t-il un pilote dans l’avion ? C’est la question que beaucoup se posent à l’OGC Nice. Cette saison plus que jamais, le club azuréen traverse une énorme crise. Sportivement, rien ne va. La formation chapeautée par Franck Haise affiche un terrible bilan de 5 victoires, 2 nuls et 9 défaites après 16 journées de Ligue 1. En Ligue Europa, c’est pire. Nice n’a gagné aucune rencontre en 6 journées. Les pensionnaires de l’Allianz Riviera sont en 36e et dernière position, avec 0 point. Surtout, ils sont d’ores et déjà éliminés.

La suite après cette publicité

Pour ne rien arranger, de graves incidents ont éclaté le 30 novembre dernier après la défaite 3 à 1 contre le FC Lorient. Attendus par environ 400 supporters à leur retour sur la Côte d’Azur, les Niçois ont vécu un moment très compliqué. Certains joueurs, dont Terem Moffi et Jérémie Boga, ont été insultés et frappés. Le directeur sportif, Florian Maurice, aurait subi le même traitement. Les limites ont été dépassées. Dans la foulée, Franck Haise a pensé démissionner avant de se rétracter et poursuivre le travail entamé.

S.O.S Ratcliffe ne répond plus

Le capitaine du bateau n’a pas voulu quitter le navire qui sombrait. Ailleurs, il aurait certainement été démis de ses fonctions après 9 matches perdus consécutivement. Pas à Nice. Là-bas, le club s’enfonce dans la médiocrité et la crise. Mais rien ne change. La situation est toujours très tendue. Pendant ce temps-là, le propriétaire, Sir Jim Ratcliffe, est aux abonnés absents. Régulièrement présent à Manchester United, l’un de ses autres clubs dans le dur, il ne s’est pas rendu au chevet du patient niçois. Ce qui a été remarqué et très critiqué.

La suite après cette publicité

Ce mercredi, France Bleu Azur ne comprend pas l’attitude de l’homme d’affaires britannique, qui semble totalement se désintéresser de l’OGCN. Le média régional précise qu’il «laisse pourrir la situation et n’intervient pas». Le tout, alors qu’il affiche publiquement sa volonté de se séparer du club français. Mais en coulisses, il ne fait absolument rien pour que les choses avancent. France Bleu explique qu’il est injoignable alors que le club est en crise. Il ne prend aucune décision. De plus, il n’a pas daigné répondre à une offre de rachat depuis plusieurs semaines. Une gestion calamiteuse qui a des répercussions sur Nice, où tout le monde attend qu’il reprenne les commandes et sauve le club de l’accident industriel.