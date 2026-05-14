L’UEFA sanctionne l’Atlético de Madrid

Éliminé de la Ligue des champions par Arsenal, l’Atlético de Madrid doit malgré tout faire face à une grosse sanction de l’UEFA ce jeudi. En effet, le club madrilène a écopé d’une amende de 15 000 euros après le match aller face aux Gunners, en raison de jets d’objets depuis les tribunes. Concrètement, l’accueil réservé aux Londoniens avec une pluie de rouleaux de papier toilette a été jugée dangereuse d’après l’instance.

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Dans son dernier rapport, le Comité de contrôle, d’éthique et de discipline de l’UEFA précise que cette décision s’appuie sur l’article 16.2.b, qui sanctionne "le lancement d’objets qui peuvent mettre en danger l’intégrité physique d’autres personnes présentes dans le match ou qui peuvent affecter le bon déroulement de celui-ci".